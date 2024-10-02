Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт украинского супертяжеловеса Александра Усика, «абсолют» (абсолютный чемпион мира в супертяжелой весовой категории) в стихотворной форме высказался о вышеописанном, довольно неоднозначном инциденте.

В частности, Усик весьма эффектно продекламировал строки своего творения в объектив видеокамеры, лаконично дополнив, что накопилось слишком много необоснованных запросов, то есть в обществе наговорили много излишнего (как правильного, так и неправильного), потому следует в стихах рассказать, как все происходило в действительности, и все это можно увидеть немного ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что Фьюри признавался, чему уделяет больше времени в ожидании боя-реванша с Усиком.