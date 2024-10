Как сообщает «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала Come And Talk 2 Me, обладатель титула WBO в первой полусредней весовой категории Теофимо Лопес наконец прокомментировал сумму своего гонорара, выплаченного за фиаско Ломаченко.

По словам Лопеса, он получил почти 500 000 долларов за бой против чемпиона IBF/IBO в легкой весовой категории украинцем Василием Ломаченко.

Американец подчеркнул, что поначалу не мог отказываться от весьма низких предложений заработка за участие в «больших боях». В частности, Лопесу не гарантировали более 1 млн долларов за схватку.

Даже когда будущий обладатель титула WBO успешно «отбоксировал» Ломаченко в период коронавирусной пандемии, спортивное сообщество было уверено, — ему «дали еще 800 000 долларов сверху, но нет, этого не было».

Лопес резюмировал:

Я вернулся домой с 460 000 долларов после всех расходов, избив лидера Р4Р, стоявшего выше Кроуфорда и Канело.

