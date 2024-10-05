Как сообщает «НБН» со ссылкой на мнение легендарного футболиста «Динамо-Киев» Олега Саленко, опубликованное Footboom, столичному клубу было кого «выставить» в атакующих моментах в матче против «Хоффенхайма», однако ни игроки, ни тренеры не воспользовались ситуацией.

По словам Саленко, Ванату было необходимо настырнее включаться в благоприятные моменты: если уж его не смогли своевременно вывести на ударную позицию, то следовало «хотя бы бить чаще по воротам», как это отмечалось за Бражко.

При этом, экс-игрок киевского клуба весьма недоволен тем, что руководство «Динамо-Киев» приобрело недешевого и неэффективного Эдуардо Герреро (за игрока уплачено 2,5 млн евро).

В частности, Саленко не понимает причины покупки Герреро (за 5 матчей не отметился результативными действиями), поскольку легионера либо не надо было вовсе включать в состав команды, либо все же показать нападающего в деле, а не на скамейке запасных, — «то есть, с первых минут, в ответственном и непростом поединке Лиги Европы!».

Ранее наш информационный портал писал о том, как бывший тренер Буряк высказывался о перспективах «Динамо-Киев» в Лиге Европы.