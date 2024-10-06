Как информирует «НБН» со ссылкой на мнение ведущего популярной британской спортивной радиостанции talkSPORT Квека Афари, у украинского легионера лондонского «Челси» Михаила Мудрика накопилось множество проблем.

По словам Афари, Мудрик не в состоянии окончательно закрепиться в основе «Челси» с момента трансфера в 2023 году: в текущем сезоне украинца лишь раз выпускали сыграть в стартовом составе лондонцев в Английской Премьер-Лиге.

Британский ведущий прямо указал, чего именно не хватает 23-летнему вингеру для результативных выступлений:

Он играет в Лиге Конференций, но не может проявить себя даже там. У него есть способности, но, к сожалению, нет футбольного IQ [интеллекта], чтобы играть на таком уровне.

Следует отметить, что в последней игре за «Челси», Мудрику удалось отметиться только одной голевой передачей («ассистом») — радостное событие случилось на матче Лиги Конференций против бельгийского «Гента» (счет — 4 к 2).

Ранее мы писали о том, что инсайдер раскрывал планы Мудрика относительно продолжения карьеры в футболе.