Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу «РБ Лейпциг», бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп займет пост нового глобального руководителя футбольного направления в спортивной системе Рэд Булл.

Предполагается, что Клопп приступит к выполнению обязанностей на новой должности с 1 января 2025 года, где станет ответственным за расширение и развитие игровой философии Рэд Булл, а также попробует привлекать в данную сеть лучшие таланты, одновременно обучая и повышая уровень квалификации уже задействованных тренеров.

Отметим, что система Рэд Булл включает команды «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк РБ», «РБ Брагантино» и «Лиферинг».

Таким образом, мечты Клоппа в будущем оказаться на месте главного тренера национальной сборной Германии вместо Юлиана Нагельсмана, пока не исполнятся в краткосрочной перспективе.

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