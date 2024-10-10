Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал издания The Telegraph, на днях, 8 октября, руководство клуба собралось на заранее запланированное заседание исполнительного комитета, продлившееся около 6 часов — именно тогда, судя по всему, обсуждалась дальнейшая судьба Эрика тен Гага.

Как стало известно изданию, за экстренное увольнение ключевого наставника «Манчестер-Юнайтед» Эрика тен Гага, руководству клуба прийдется выплатить неустойку в 14 млн фунтов стерлингов. При этом, перед принятием такого решения, менеджмент клуба поговорил, как минимум, с 6 тренерами, которые могут стать потенциальными кандидатами на должность тен Гага.

Предполагается, что смещение тен Гага может быть отложено, поскольку 14 млн фунтов для клуба являются значительной цифрой на фоне того, что «Манчестер-Юнайтед» функционирует в условиях жестких финансовых ограничений, чтобы соответствовать правилам Английской Премьер-Лиги по доходности и стабильности.

Ранее мы писали о том, что Клоппу удалось определиться с новым трудоустройством после ухода из «Ливерпуля».