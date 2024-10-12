Как сообщает «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Украинской ассоциации футбола», нападающий «главной команды» Украины Михаил Мудрик, после вышеописанной игры против Грузии, поделился обоснованным мнением, касающимся всплеска негатива в адрес «сине-желтых» после двух сентябрьских поражений.

По словам Мудрика, забившего тот самый победный гол в ворота Грузии, нацсборная Украины достойно ответила на критику множества «экспертов», рассуждавших о «таких» футболистах или «таком» тренере. Якобы, если Грузия выиграла у Чехии (4:1), а украинцы ей проиграли, то на поле «сине-желтым» можно не выходить.

Вингер «сине-желтых» подчеркнул:

Не понимаю таких болельщиков. Хочу поблагодарить тех болельщиков, которые поддерживают сборную, несмотря на результаты.

Кроме того, Мудрик отметил, что бывают как хорошие, так и плохие игры, но в матче с Грузией наши футболисты заранее «настроились и заслужили эту победу».

Ранее мы писали, как инсайдер раскрывал намерения Мудрика по продолжению футбольной карьеры.