Как сообщает «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канале iFL TV, у менеджера экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри, Спенсера Брауна, сформировалось собственное видение исхода второго поединка его «клиента» и Александра Усика.

«Рекламный агент» британца полагает — «Цыганскому королю» удастся нокаутировать украинца в грядущей схватке. Однако, есть одно важное условие — победу Тайсону может обеспечить лишь следование жестким правилам определенной диеты, и тогда, если бывший чемпион выйдет в ринг «в естественном весе», при своей «естественной силе» в 124 килограмма, потенциальная победа возможна.

Браун акцентировал:

Я видел его на прошлой неделе, он уже такой большой, никакого жира! Просто машина, если он улучшится хотя бы на 20 процентов, то с легкостью победит Усика. Я думаю, что в боксе размер имеет значение.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Фьюри делился своими методами борьбы с затяжной депрессией.