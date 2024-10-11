Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Bang Premier, выдающемуся британскому боксеру Тайсону Фьюри пришлось столкнуться с невыносимым ощущением ментальной боли на фоне депрессии.

По словам Фьюри, депрессия сломает даже такого сильного человека как он сам, ранее считавшегося непобедимым чемпионом, и, видимо, проигрыш Усику снова чуть не поставил британца «на колени».

«Цыганский король» подчеркнул — борьба с депрессией является постоянной, то есть ежедневной и непрерывной рутиной, потому следует научиться «поддерживать ее и управлять ею немного лучше, чем раньше».

Фьюри полагает, что первый шаг к преодолению депрессии — действительно признать необходимость помощи. В частности, можно оперативно не обращаться к медикам «или кому-то другому», а «просто поговорить со своим другом, партнером, кто бы это ни был», в итоге, осознав, — «помощь всегда рядом».

Экс-чемпион резюмировал:

Неважно, на какой стадии [депрессии] вы находитесь, всегда есть возвращение. Не будет серых дней каждый день, снова будут солнечные дни.

Ранее мы писали о том, что бывший чемпион мира Брэдли раскрывал возможную тактику Фьюри в реванше с Усиком.