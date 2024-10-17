Как информирует «НБН» со ссылкой на источники издания Pazzidifanta, форвард «Ромы», украинский легионер Артем Довбик рискует не выйти на поле в поединке 8 тура Серии-А против «Интер-Милан», являющегося чемпионом Италии.

Как стало известно источникам, накануне, 16 октября, Довбику не удалось завершить полноценный тренировочный процесс из-за существенного травмирования колена: легионер вернулся в таком «неоптимальном» состоянии здоровья из расположения нацсборной Украины, за которую сыграл два октябрьских матча Лиги Наций.

Таким образом, участие Довбика в важнейшей схватке с «Интер-Милан» остается под вопросом: менеджмент «Ромы» обоснованно обеспокоен тем, что нападающий не успеет восстановиться, однако местные медики пообещали сделать все от них зависящее.

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