Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал AS, по мнению главного тренера испанской «Жироны» Мигеля Анхеля Санчеса Муньоса «Мичела», стабильному восстановлению от травм украинскому полузащитнику Виктору Цыганкову, как другим футболистам испанского клуба, мешают слишком короткие паузы между матчами сборных.

«Мичел» заявил, что все еще встревожен проблемами Цыганкова и еще нескольких игроков (Давида Лопеса, Солиса и Янгеля Эрреры), так как им затруднительно «выходить на поле» каждые три дня в ряде турниров.

Главный наставник «Жироны» подчеркнул:

То, что мы играем в трех турнирах, плюс национальные команды… Наверное, это влияет. Мы работаем, чтобы этого не было, следим за минутами, делаем ротацию… Переживаю за Цыганкова, который был в прекрасной форме…

Следует отметить, что медицинские специалисты предупреждали — Цыганкову удастся вернуться на поле через 5 недель после травмы.

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