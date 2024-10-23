Как информирует «НБН» со ссылкой на достаточно лаконичный видеоматериал, опубликованный в X-аккаунте Boxing on TNT Sports, Тайсон «Цыганский король» Фьюри сделал довольно неожиданное признание в преддверии вышеописанного мероприятия.

В частности, британский «супертяж» Тайсон Фьюри открыто заявил, что не успел [соответствующе] подготовиться к декабрьской схватке с Александром Усиком. Отвечая на вопрос журналиста относительно готовности к участию во втором решающем поединке, «Цыганский король» емко и коротко ответил:

Нет.

Следует напомнить, что в конце прошлого месяца Фьюри информировал о своих жестких планах начать подготовку к бою-реваншу не позднее, чем 6-7 недель до схватки. При этом, времени на набор веса и улучшение физических характеристик у британца осталось не так много — реванш пройдет 21 декабря в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд.

Ранее наш информационный портал писал о том, что менеджер Фьюри сообщал условие победы его подопечного в реванше против Усика.