Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Il Romanista, у ключевого гуру нацсборной Украины по футболу Сергея Реброва сложилось предсказуемое мнение, касающееся серии успешных выступлений форварда «главной команды страны» Артема Довбика за итальянский клуб «Рома».

По словам Реброва, Довбика смог достигнуть определенного успеха, поскольку забивает регулярно, и «забивает достаточно много». Вероятно, как и «каждому игроку, каждому нападающему» нашему легионеру необходим был некоторый период времени, чтобы освоиться, в особенности, — «в итальянском чемпионате».

Главный тренер украинской сборной добавил, что может обоснованно полагать — Довбик «хорошо прогрессирует» вопреки нелегкому существованию в «Роме», так как эта команда находится на этапе становления. Впрочем, Довбику удается помогать, забивая мячи, что весьма важно для нападающего.

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