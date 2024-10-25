Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала Seconds Out, по мнению Шугара Хилла Стюарда, являющегося тренером Тайсона Фьюри, британцу следует лишь слегка скорректировать свои планы в следующем поединке против Александра Усика.

Исходя из слов Стюарда, ключевая задача команды Фьюри — попытаться не допустить такого фиаско, которое случилось в 9 раунде первой схватки с Усиком, когда украинцу удалось отправить «Цыганского короля» в глубокий нокдаун. В частности, в девятом раунде Тайсон пропустил удар, и такую оплошность необходимо обязательно исправить.

Наставник Фьюри полагает — его подопечный был в прекрасной физической форме во время предыдущего боя с Усиком, и потому единственное, что осталось осуществить:

Не пропускать удары в девятом раунде. Это мы хотим изменить. Я не знаю, что еще можно сказать.

Ранее мы писали о том, что Фьюри признавался в неготовности к реваншу с Усиком.