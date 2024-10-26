Как сообщает «НБН» со ссылкой на ProSportUA, Мудрик прокомментировал победу лондонского «Челси» над «Панатинаикосом» (4 к 1) в рамках вышеописанного турнира.

По словам Мудрика, каждый игрок радуется, когда забивает, и он не является каким-либо исключением из подобных правил. В особенности по той причине, что украинцу удалось забить весьма непростой гол, в таком же сложном поединке, и только благодаря следованию плану, обеспечившему результат.

Наш футболист подчеркнул, что позволило ему добиться успеха:

Тренер всегда говорит мне, чтобы я шел на дальнюю штангу. Я сделал это и забил отсюда, поэтому после этого мы пожали руки… Думаю, что каждая победа придает нам уверенности. С каждой игрой мы становимся лучше.

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