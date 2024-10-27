Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал тематического издания «Український футбол», у бывшего нападающего «Шахтера» и нацсборной Андрея Воробья сложилось собственное мнение об исходе встречи донецкого клуба с «Динамо-Киев» в рамках 11 этапа Украинской Премьер-Лиги.

Экс-футболиста полагает, что фаворит национального «класико» — «Динамо-Киев», в соответствии с игровыми качествами, получивший преимущество в 6 очков (в рейтинговой таблице чемпионата) над «Шахтером», поскольку последние не показали свой реальный уровень игры.

Воробей уверен, что несмотря на то, что лидеры киевлян не вышли с первых минут против «Ромы», объем накопленной усталости от путешествия, а также отсутствие времени на полноценное восстановление сил, обязательно сыграют на руку «Шахтеру», даже если донецкие игроки используют привычную схему «своего футболу».

Бывший форвард резюмировал:

Мне кажется, что «Шахтер» будет доминировать, «Динамо» отойдет назад, будет пытаться играть во время перехвата на контратаках… Если «Шахтер» будет долго разыгрывать на чужой половине — толку не будет. «Горнякам» [ради победы] с первых минут нужно играть так, как в последние 15 минут с «Арсеналом».

Ранее мы писали о том, как Ребров высказывался о результативности игры Довбика в итальянской «Роме».