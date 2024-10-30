Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал SkySports, президент IBF Дэрил Пиплз проинформировал — Дюбуа, судя по всему, выступит в рамках «необязательной защит» против любого «рейтингового» боксера до 22 апреля.

В частности, Пиплза спросили о возможности поединка Дюбуа и Фабио Уордли, и глава Международной боксерской федерации назвал условие — такой вариант вероятен, если бой-реванш с Энтони Джошуа не состоится в запланированную дату, 22 апреля 2025 года.

Таким образом, после вышеописанного срока, IBF намеревается объявить об обязательней защите титула для Дюбуа, которая, очевидно, состоится против победителя схватки Мартин Баколе vs. Агит Кабаело.

Отметим, что в перечне потенциальных соперников Дюбуа, соответствии с топ-15 рейтинга IBF, есть не только Уордли, Кабаел или Баколе, но и Чжан Чжилей, Фрэнк Санчес, Эфе Аджагба, Филип Хргович, Дерек Чисора, Отто Валлин, Джаред Андерсон, Гвидо Вианелло и Джастис Гани.

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