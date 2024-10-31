Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Барселоны», срок пересмотренного контракта, заключенного между руководством каталонского ФК и Фермином Лопесом, рассчитан до 30 июня 2029 года.

Впрочем, интересна сумма «отступных» за Лопеса, так называемая «клаусула», в рамках которой футболист, обязуется компенсировать клубу досрочное расторжение контракта, если пожелает перейти в состав иной команды: в договоре 21-летнего игрока указано 500 млн евро за непредвиденный трансфер.

Отметим, что Фермин Лопес является воспитанником «Барселоны», и присоединился к молодежной академии клуба в сезоне 2016/17. При этом, футболиста не зря так рекордно оценили — текущим летом полузащитник вместе с нацсборной Испании стал победителем Евро-2024 и добился золота на парижских Олимпийских играх-2024.

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