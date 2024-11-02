Как сообщает «НБН» со ссылкой на лаконичный материал тематического издания Corriere dello Sport, нападающий «Ромы», украинец Артем Довбик, судя по всему, примет участие в гостевой встрече 11 этапа Серии-А против «Эллас-Вероны», запланированной на завтра, 3 ноября.

Как стало известно источникам спортивного издания, 27-летний Довбик наконец чувствует себя несколько получше, то есть его организм практически поборол высокие температурные показатели, или попросту простуду, из-за которой форвард был вынужден пропустить предыдущий матч против туринского одноименного клуба «Торино» (команда нашего соотечественника выиграла со счетом 1:0).

Таким образом, если не произойдет каких-либо форс-мажорных обстоятельств, футболисту удастся сыграть против «Эллас-Вероны» 3 ноября.

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