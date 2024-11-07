Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Il Romanista, нападающий нацсборной Украины Артем Довбик, судя по всему, покинет состав «Ромы» по окончанию сезона 2024/2025, так как не достиг значительных успехов.

Как стало известно журналистам, 27-летний украинец решил выступать в рамках «Лиги Чемпионов», и если Довбику вместе с «Ромой» не удастся попасть на данный турнир по итогам текущего сезона, то летом сформируется высокая степень вероятности, «заставляющая» Артема сменить клуб.

Среди наиболее вероятных топ-клубов, которые могут принять Довбика, называют «Ювентус», «Милан» и «Челси», не считая интереса к нападающему со стороны ряда испанских ФК.

Отметим, что Довбик перешел в итальянскую «Рому» летом этого года из каталонской «Жироны», а срок контракта украинца с римским клубом рассчитан до идентичного периода 2029 года.

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