Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Українського футболу», Ярмолюк рассказал, что вызове в «главную команду страны» получил не от ключевого наставника Сергея Реброва.

По словам Ярмолюка, эмоции от вышеописанного извещения были исключительно положительными, поскольку украинский легионер долгое время ожидал возможности попасть в лагерь нацсборной. При этом, вызов передал не Ребров, а административный сотрудник сборной.

Впрочем, вопреки тому, что футболист начал активную подготовку к очередному матчу в текущем британском клубе, он весьма настроен на поездку в сборную.

Ярмолюк резюмировал:

У меня уже нет мандража, как у Назаренко. Все спокойно.

Отметим, что через неделю, 16 ноября, в Батуми, команде Украины предстоит сыграть с Грузией, а уже 19 ноября, в Тиране — встретится с Албанией.

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