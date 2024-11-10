Как сообщает «НБН» со ссылкой эксклюзивный видеоматериал YouTube-канала Boxing News, Карен Чухаджян высказался о своем повторном поражении от чемпиона IBF в полусредней весовой категории Джарона Энниса.

На вопрос, касающийся того, повлияло бы «слишком суровое наказание», то есть снятый балл в 10 раунде на исход схватки с американцем, украинский боксер ответил, что обратная ситуация ничего бы не изменила, поскольку уже на тот момент поединок был фактически проигран, и «плюс балл, минус балл» ничего не решал.

Также, Чухаджян весьма лаконично объяснил, почему ему все же не удалось одержать победу над Эннисом, как этого ожидало отечественное боксерское сообщество:

Я сделал все, что мог, но не хватило… Это поражение очень болезненно.

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