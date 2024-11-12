Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания Cоггіеге dello Sport, ключевой наставник нацсборной Турции Винченцо Монтелла — один из потенциальных, и наиболее вероятных следующих тренеров «Ромы».

В соответствии с данными источника издания, 50-летний специалист Монтелла сейчас является фаворитом на должность нового тренера «Ромы», однако, лишь если менеджмент «Ромы» сможет выплатить турецкой федерации футбола размер шестимесячной зарплаты за возможное увольнение, что больше похоже на «откупные».

Следует отметить, что Монтелла вполне успешно наставлял «Адана-Демирспор», «Рому», «Фулхэм», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан» и «Севилью», что объясняет заинтересованность римлян.

Впрочем, это не единственный вариант — на должность «футбольного гуру» в Риме рассматривают и Роберто Манчини, который сейчас тренирует нацсборную Саудовской Аравии за 30 млн евро в год.

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