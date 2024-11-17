Как сообщает «НБН» со ссылкой на эфир видеосервиса Megogo, основной тренер «главной команды страны» Сергей Ребров попытался объяснить потерю очков в матче против Грузии.

По словам Реброва, у «сине-желтых» были все шансы выиграть, однако «с таким уровнем брака», осуществить задуманное вряд ли возможно, и дело вовсе не в самоотдаче игроков, а в количестве потерянных мячей и незавершенных атак.

Впрочем, гуру футбола добавил, что против такой команды (Грузии), получившей огромную поддержку болельщиков, весьма тяжело выигрывать, а украинцы еще и оказались под психологическим давлением из-за выездной игры на «чужой территории». В частности, у команды Грузии «была очень большая поддержка», благодаря которой игроки-соперники обрели большую уверенность, «пошли сравнивать счет, и сделали это».

Ребров резюмировал:

…Мы забили, и, наверное, это сыграло роль, что команда больше пыталась удержать счет [, чем стремиться к победе].

Ранее мы писали о том, что Ребров отвечал, как его подопечные намерены «остановить» Кварацхелию в субботнем матче.