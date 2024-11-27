Как информирует «НБН» со ссылкой на материал talkSPORT, по мнению экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Дюка МакКензи, во втором бое, судя по всему, победит обладатель титулов WBA, WBO и WBC в «хевивейте» Александр Усик.

Исходя из уверенных слов именитого спортсмена, «Цыганский король» проиграет нашему чемпиону в повторном поединке, так как наберет «сил» к реваншк.

МакКензи не видит каких-либо шансов, позволяющих Фьюри победить в реванше, поскольку британец даже не в состоянии провести серию нокаутирующих ударов в адрес Усика, который является неуязвимым, и, — «еще никто ни нашел трещины в его обороне».

Также, легендарный боксер не против задать ряд вопросов Фьюри:

У него плохой двигатель [сердце]? Он поддается рассечениям [получил ранение брови на тренировке от спарринг-партнера]? Он падает? Ему нужно подниматься, чтобы выиграть бой? Усику не нужно делать ничего из этого.

Ранее мы писали о том, что непобежденный Опетая рассказывал, кого считает фаворитом реванша Усик vs. Фьюри.