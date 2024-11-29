Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «24-канала», руководство британского «Борнмута» проявило достаточную степень интереса к приобретению полузащитника столичного клуба Владимира Бражко.

Как стало известно, менеджмент «вишенок» тщательно следил за игрой «динамовца» в период ноябрьских матчей нацсборной Украины и Лиги Европы. Предполагается, что трансферный переход нашего футболиста в английский топ-клуб состоится в летний сезон 2025 года, а ориентировочная сумма контракта составит 20 млн евро.

Следует отметить, что срок действия текущей коммерческой договоренности Бражко с «Динамо-Киев» истекает не ранее 30 июня 2028 года, а тематический портал Transfermarkt оценивает предварительную стоимость нашего игрока пока лишь в 7 млн евро, но, благодаря успехам футболиста (в 21 матче забит 3 гол и подано 3 «ассиста») эта сумма, похоже, возросла.

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