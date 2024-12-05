Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал TalkSport, по мнению бывшего чемпиона Европы в супертяжелой весовой категории, а ныне спортивного аналитика в сфере бокса, Спенсера Оливера, Тайсон Фьюри проиграет бой Александру Усику при определенных условиях.

Исходя из слов Оливера, «Цыганскому королю» не следует набирать в преддверии реванша, поскольку в этой ситуации, Фьюри не удастся вернуться к тем же ударам, которые он «пробивал» бою с Владимиром Кличко в 2015 году.

В частности, в последнее время циркулирует масса слухов — в грядущем поединке британец намерен стать намного тяжелее, однако, такое решение его «только погубит», так как запугать габаритами соперника не получится, — «и все это только сыграет на руку Усику».

Боксерский аналитик резюмировал:

Тайсону нужно делать то, что он хорошо умеет, например, расставлять ловушки. Наносить этот апперкот, которым он достал соперника в 6 раунде, но сначала нужно заманить Усика. Вот как нужно поступать, а не пытаться запугать Усика большим весом.

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