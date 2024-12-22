Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала TNT Sports Boxing, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелой весовой категории британец Леннокс Льюис высказался о сегодняшней победе Александра Усика во втором против Тайсона Фьюри.

Исходя из слов Льюиса, его соотечественник не «заработал» победу над украинским «абсолютом», поскольку был не слишком агрессивным и активным в схватке с Усиком.

Экс-чемпион подчеркнул — Усик смог выиграть первый поединок, и потому Тайсону следовало изучить предыдущий опыт, и непрерывно давить на украинца, сохраняя уверенность в победе.

Льюис добавил, что увидел небольшой разрыв по очкам в «судейских записках», в соответствии с которым Фьюри могло показаться — именно он выиграл бой, но с иного ракурса, британцу необходимо было «поработать немного больше» для обоснования своих претензий:

…Усик несколько раз свободно попал ему по корпусу, и эти очки были засчитаны. Судьи видели это.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский высказывался о второй победе Усика над Фьюри.