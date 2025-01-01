Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Ла Лиги», топ-менеджмент «Барселона» не смог провести регистрацию полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на второй этап сезона.

В частности, в «Ла Лиге» уведомили — по состоянию на вторник, 31 декабря, руководство «Барселоны» не представило альтернативных вариантов, которые, согласно ряду правил по экономическому контролю данной организации, позволили бы завершить регистрацию любого игрока с четверга, 2 января 2025 года.

Предполагается, что причина все та же — существенные финансовые трудности у «Барселоны», спровоцированные покупкой новых игроков.

Следует отметить, что за Ольмо, приобретенным летом 2024 года у «Лейпцига», сохраняется право на беспрепятственный выход из состава «Барселоны» в качестве свободного агента.

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