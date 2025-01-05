Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала ProBoxingFans, от бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Дюка МакКензи прозвучал прогноз, касающийся исхода возможного реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Исходя из слов МакКензи, Дюбуа неоднократно заявлял о намерениях вступить в еще один бой с Усиком, и станет стремиться к проведению такого реванша «снова и снова», поскольку у Даниэля слишком выросла уверенность в себе, хотя «за этим приятно наблюдать».

Экс-чемпион добавил, что симпатизирует Дюбуа, с точки зрения того, что он приобрел немного самоуверенности, и желает покорить мир, доказав, что именно он является лучшим боксером.

Впрочем, МакКензи объяснил, по какой причине все вышеописанно маловероятно:

Однако Усик снова его победит. Александр просто слишком умен. Он слишком умен для всех супертяжеловесов.

Ранее наш информационный портал писал о том, как украинский бывший боксер Хитров высказывался о шансах на возвращение младшего Кличко в ринг.