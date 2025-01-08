Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Retesport, экс-защитник «Ромы» Фабио Петруцци высказался о не слишком удачной серии выступлений украинского форварда Артема Довбика в нынешнем сезоне.

Исходя из слов Петруцци, волна критики, регулярно выплескивающаяся на Довбика, является несколько несправедливой, так как действия украинца в атаке помогают «Роме» чаще забивать голы.

В частности, в «Роме» делают ставку на нашего футболиста, и, собственно, голы приходят благодаря его игре: это фиксировалось в матчах против «Милана», и против «Лацио», — «Довбик был причастен ко всем мячам».

Следует отметить, что в течение этого сезона, 27-летний украинец «выходил на поле» в 24 матчах, и забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи («ассиста»).

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