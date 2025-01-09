Как информирует «НБН» со ссылкой на материал BoxingNews24, от Эдди Хирна, являющегося промоутером чемпиона мира по версии IBF в первой тяжелой весовой категории Джея Тапу Опетаи, прозвучало заявление, касающееся сроков поединка его подопечного и объединенного чемпиона супертяжелого дивизиона украинца Александра Усика.

По мнению Хирна, Опетая может схлестнуться в ринге с украинцем не ранее 2026 года, при этом, «рекламный агент» австралийца не сомневается — в итоге, Джей станет неоспоримым чемпионом мира в своей весовой категории, прежде чем бросить вызов Александру, и попробовать собрать все титулы супертяжелого дивизиона.

Исходя из слов Хирна, Опетая является единственным бойцом в первой тяжелой и супертяжелой весовой категории, способным дать Александру реальный отпор:

Через 12−18 месяцев бой между Джеем и Александром станет величайшей классикой всех времен.

Ранее наш информационный портал писал о том, что бывший чемпион мира МакКензи объяснял, почему Усик сможет во второй раз победить Дюбуа.