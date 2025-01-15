Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Marca, нападающего нацсборной Португалии Криштиану Роналду уговорили не покидать «Аль-Наср», убедив 40-летнего игрока остаться в команде (срок действия контракта с саудитами истекает летом 2025 года).

Как стало известно, руководство «Аль-Насра» мотивировало Роналду финансово, предложив стать совладельцем команды при подписании нового соглашения на один год, за что Криштиану получит 5 процентов от доли клуба. Также, в рамках такой договоренности, португальцу гарантируется выплата 183 млн евро за сезон, что является самой высокой зарплатой среди футболистов мира.

Помимо всего вышеописанного, Роналду позволят влиять на коммерческую политику команды, и это, вероятно, будет заметно во время зимнего «трансферного окна», когда «Аль-Наср» намеревается «переманить» к себе нескольких многообещающих игроков.

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