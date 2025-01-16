Как информирует «НБН» со ссылкой на источники издания The Mirror, легенда бокса Майк Тайсон потратил некоторую часть своего гонорара за поединок с Джейком Полом на приобретение элитной недвижимости в американском штате Флорида.

Как стало известно, за участие в бою против Пола, 58-летнему Тайсону выплатили около 20 млн долларов, и, видимо, ради повышения самооценки, проигравшая «звезда» бокса решил прикупить дом в Tierra del Rey Estates (весьма дорогостоящий жилой район Делрей-Бич), выделив на эту недвижимость 13 млн долларов.

Следует отметить, что такая цена относительно оправдана, поскольку площадь поместья составляет почти 11 000 квадратных метров, и есть подход к частному озеру.

Исходя из слов риелтора, осуществившего вышеописанную сделку, Тайсон остановил выбор на этом районе потому, что его дочь занимается теннисом в Делрей-Бич, и боксер стремится находиться поближе к ней.

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