Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Europa Calcio, форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук мог оказаться в составе итальянской «Венеции», однако смены клуба не произошло из-за пожеланий украинца.

Как стало известно, топ-менеджменту указанных клубов удалось согласовать передачу футболиста в аренду с последующим правом выкупа, но нападающий отказался от проведения трансфера. В частности, Роман объяснил свои намерения желанием дождаться более перспективных и амбициозных предложений, или же немного выждать, пока его сможет выкупить более крупный клуб.

При этом, ФК «Венеция» необходимо было заплатить 500 000 евро только за аренду игрока, а право выкупа стоило бы итальянцам от 3 до 4 млн евро. Также, данный клуб Серии-А предполагал заменить 29-летним украинцем Яремчуком финна Йоэлу Похьянпало, который стремился занять место в составе «Палермо».

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