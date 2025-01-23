Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные на официальном сайте инсайдера Дэна Рафаэля, экс-чемпион мира в полусредней весовой категории Кит Турман (30-1/ 22 КО) и его коллега, выступающий в первой средней весовой категории Тим Цзю (24-2/17 КО), судя по всему, вскоре встретится в периметре ринга.

Исходя из инсайдерской информации, которой располагает Рафаэль, поединок между Китом Турманом и Тимом Цзю, запланированный на конец весны прошлого года, вероятно, состоится этим летом, однако будет несколько «закрытым» поскольку не предусматривает продажу услуг PPV (Pay-per-view — разновидность платного телевидения/web-трансляции, позволяющей зрителям выбирать отдельные шоу).

Кроме того, следует добавить — Турман намерен провести первый бой, после перерыва, начатого в феврале 2022 года: новым соперником американца также станет австралиец — Брок Джарвис (22-1/20 КО), а дата возвращения в ринг, — 12 марта (Сидней).

Ранее мы писали о том, что Уоррен объяснял, почему Усик не вернется к боям в тяжелой весовой категории.