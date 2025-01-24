Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт Bayern and Germany, топ-менеджмент «Боруссия-Дортмунд» переоценил британского вингера команды Джейми Байно-Гиттенса, выставив стоимость игрока в 100 млн евро.

Исходя из слов спортивного журналиста издания Bild Кристиана Фалька, различные клубы «Английской Премьер-Лиги» (АПЛ) проявляют высокую степень интереса к приобретению Байно-Гиттенса, открыто соперничая с «Баварией-Мюнхен» за подписание 20-летнего вингера. В частности, речь идет о топ-клубах АПЛ — «Ливерпуле», «Манчестер-Юнайтед» и «Челси».

Предполагается, что руководство «Боруссии-Дортмунд» предпочтет осуществить трансфер британского игрока в другую, не немецкую лигу, стремясь избежать укрепления «Баварии-Мюнхен».

Отметим, что Байно-Гиттенс влился в состав «Боруссии-Дортмунд» в сентябре 2020 года, покинув «Манчестер-Сити» в качестве свободного агента, при этом срок действия контракта футболиста истекает лишь 30 июня 2028 года.

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