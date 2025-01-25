Как информирует «НБН» со ссылкой на материал портала SportBusinessMedia, от генерального менеджера Top Boxing Generation Владислава Елисеева прозвучал прогноз, касающийся исхода боя чемпиона WBO в легкой весовой категории Дениса Беринчика (19-0/9 КО) и Кейшона Дэвиса (12-0/8 КО).

Исходя из слов Елисеева, он лелеет надежду, что Беринчику удастся одолеть Дэвиса, и вопреки весьма хорошему отношению к украинцу, в ходе февральского боя, Дэну придется сопереживать.

Топ-менеджер добавил, что с 2016 года подбирает Беринчику всех соперников, включая последний бой с Наварете. Впрочем, далее эти обязанности перехватил промоутер Александр Красюк, не так давно осуществивший переговоры с Бобом Арумом.

Елисеев добавил, несмотря на то, что Дэвис остается классным и очень интересным американцем [видимо, с точки зрения бойцовских характеристик], в итоге, опыт Беринчика может взять верх, и потому:

…Я ставлю на победу Дэна [Беринчика] по очкам в близком поединке.

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