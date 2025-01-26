Как информирует «НБН» со ссылкой на инсайдерские сведения, обнародованные в официальном X-аккаунте спортивного журналиста Фабрицио Романо, топ-менеджмент «Лечче» не устроил формат предложения британского «Манчестер-Юнайтед», в частности, надостаточная сумма «выкупа» за левого защитника команды Патрика Доргу.

Как стало известно, что «манкунианцы» обновили коммерческое предложение по покупке 20-летнего датчанина, добавив еще около 3 млн евро — предполагалось осуществление финоперации за более, чем 30 млн евро.

Однако, в соответствии с данными Романо, вышеописанной суммы оказалось недостаточно: руководство «Лечче» настаивает на выплате 40 млн евро за трансфер игрока, поскольку дешевле футболиста в «зимнее окно» продавать не намерены. Кроме того, если новых потенциальных покупателей Доргу не отыщется, «Лечче» придержит датчанина до наступления лета.

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