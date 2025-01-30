Как информирует «НБН» со ссылкой на инсайдерские сведения, обнародованные в официальном X-аккаунте журналиста Sky Sport Филиппа Хинцеа, немецкому «РБ-Лейпциг» удалось выкупить атакующего полузащитника Хави Квентина Сай Симонса у французского «Пари Сан-Жермен» за рекордные 50 млн евро плюс гарантированные бонусные выплаты игроку.

Как стало известно, до осуществления вышеописанной финансовой операции, нидерландский футболист выступал за немецкий клуб на правах аренды, и срок действия такого контракта истекал лишь в 2027 году.

Следует отметить, что с учетом указанных бонусов, сумма, выплаченная за трансфер, судя по всему, увеличится до 80 млн евро, однако достичь этого объема вознаграждения Симонсу — совершенно нереально.

Напомним, что Симонс решил присоединиться к «Пари Сен-Жермен» летом 2019 года после выхода из состава испанской «Барселоны» в качестве свободного агента. При этом, руководство парижан дважды отдавало игрока в аренду — нидерландскому ПСВ (Philips Sport Vereniging) и «РБ-Лейпциг».

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