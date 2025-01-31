Как информирует «НБН» со ссылкой на материал профильного издания The Ring, Эдди Хирн, являющийся промоутером экс-чемпиона в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа (28-4/ 25 КО), раскрыл планы своего подопечного относительно продолжения карьерв, назвав наиболее интересные поединки для британца.

Исходя из слов Хирна, ответившего на вопрос, появление каких претендентов на схватку в состоянии заставить Джошуа подумать о проведение нового поединка, потенциальными, но не слишком важными, соперниками для экс-чемпиона являются американец Деонтей Уайлдер, британец Диллиан Уайт и конголезец Мартин Баколе.

Промоутер отдельно акцентировал на своем обоснованном мнении:

…Те, кто действительно могут его мотивировать — это Тайсон Фьюри и победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

Также, Хирн подчеркнул, что Джошуа не намерен отказываться от карьеры в спорте, поскольку все еще хочет «драться»:

Эй Джей хочет боксировать. Он до сих пор любит этот спорт.

Ранее наш информационный портал писал о том, как менеджер Томпсона объяснял невозможность боя между его подопечным и Алимханулы.