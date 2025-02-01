Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Sport-Express, от бывшего защитника «Интер-Майами» и «Шахтер-Донецк» Сергея Кривцова прозвучало заявление — он намерен оставаться в клубах МЛС (Major League Soccer является профессиональной футбольной лигой, высшим дивизионом соответствующей системы США и Канады) по ряду уважительных причин.

В частности, Кривцов ответил, что единственный клуб УПЛ («Украинская Премьер-Лига»), в который отечественный легионер смог бы вернуться в неуказанный момент — это «Шахтер», поскольку лишь донецкая команда отличается достойным уровнем организации, сходным с «Интер-Майами». В частности, защитник подчеркнул:

…Не хочется как-то ниже опускаться, да и вообще просто ехать, чтобы доигрывать там [в УПЛ] свой футбольный век.

Кривцов добавил, что настоящий его приоритет — оставаться в МЛС, поскольку «дети здесь [в США] учатся», и желательно побыстрее отыскать команду, — «чтобы за 3-4 часа прилетать к ним».

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