Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал New York Post, 58-летний экс-чемпион Майк Тайсон ответил, успел ли восстановиться после провального боя с 27-летним видеоблогером Джейком Полом.

Исходя из слов Тайсона, на текущий момент он чувствует себя относительно хорошо, но не может утверждать о 100-процентом восстановлении своего здоровья. При этом, «Железный Майк» добавил, что намерен вернуться к тренировкам в краткосрочной перспективе — «со следующего месяца» [февраля], поскольку стремится оперативнее «привести себя в форму», но не для потенциального выхода в ринг против другого бойца.

Следует напомнить, что Тайсон неоднократно заявлял — его жена Лакиха Спайсер больше никогда не позволит ему драться на профессиональной арене, так как ноябрьский боксерский поединок причинил легендарному спортсмену существенный урон на фоне возникновения серьезных проблем со здоровьем из-за хронической болезни (по этой причине день схватки с Джейком Полом переносился).

Ранее наш информационный портал писал о том, что Хирн раскрывал, какие соперники могут мотивировать Джошуа к скорому возвращению в ринг.