Как информирует «НБН» со ссылкой на материал SPORT.UA, экс-тренер нацсборной Украины Мирон Маркевич высказался о неважных матчах «Шахтера» и «Динамо» нынешнего сезона еврокубков.

Исходя из слов Маркевича, он разделяет точку зрения поклонников футбола, считающих игры отечественных гранд-клубов, «Шахтера-Донецк» и «Динамо-Киев», проведенными на международной арене, абсолютно неудачными.

По мнению Маркевича, факторы, негативно повлиявшие на результативность команд в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, выглядят нижеуказанным образом:

низкая скорость перемещения украинцев по футбольному полю (в сравнении с конкурентами), а также задержка в принятии эффективных решений;

игрокам «Шахтера» и «Динамо», в особенности молодым, не хватает сил для противостояния спортивному противнику сразу на нескольких фронтах, в том числе, вследствие отрицательного воздействия агрессии РФ — футболистам приходится отвлекаться на выездной тренировочный процесс;

нежелание топ-менеджмента клубов проводить официальные поединки в соседней Польше (динамовцы зачастую играют далеко от базового лагеря, потому тратят лишнее время на переезды, адаптацию и восстановление формы).

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