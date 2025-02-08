Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу футбольного клуба «Шахтер-Донецк», Диего Арройо частично раскрыл свои амбициозные планы, которые хотел бы выполнить, играя за «оранжево-черных».

Исходя из слов Арройо он стремится достичь футбольных вершин, выступая в составе действующего чемпиона нашей страны.

В частности, в первую очередь, отталкиваясь от собственных индивидуальных успехов, боливиец попробует стать максимально полезным для команды, предварительно заслужив как можно больше игровых минут на поле.

Кроме того, если рассуждать о коллективных достижениях, то Арройо не прочь отыграть в составе «Шахтера» матчи Лиги Чемпионов: речь идет о способствовании победам и выигрывании каких-то трофеев, что одновременно позволит положительно зарекомендовать Боливию в футбольном сообществе.

Следует отметить, что «горняки» подписали с защитником контракт, срок действия которого истекает лишь 31 декабря 2029 года, так что у новичка есть время на исполнения вышеописанных желаний.

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