Как информирует «НБН» со ссылкой на материал профильного издания SPORT.UA, бывший игрок и наставник «Динамо-Киев» Александр Хацкевич вспомнил о некоторых деталях своей профессиональной карьеры в футболе.

В частности, Хацкевич прокомментировал непростой характер легендарного тренера Йожефа Сабо, имевшего довольно сложные взаимоотношения с игроками.

Исходя из слов экс-игрока столичного клуба, если «Динамо-Киев» начинал проигрывать, то футболисты попросту «плавили» Сабо [дестабилизировали психологическое состояние], так как тренер отличался несдержанностью и высокой чувствительностью к ошибкам «бело-синих».

Впрочем, Хацкевич добавил — если обращать внимания на такие эмоциональные всплески, то работать с Сабо было весьма интересно, в особенности, именно ему.

Дополнительно Хацкевич ответил на вопрос о лояльности к нему Хацкевича:

Меня любил? Не знаю, любил ли. Мне кажется, он никого не любил, кроме себя.

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