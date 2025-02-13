Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт тематического издания Boxing on TNT Sports, чемпион WBC/WBO/WBA/IBO в супертяжелой весовой категории Александр Усик (23-0/14 КО) прокомментировал возможность проведения, идеальных, с его точки зрения, поединков на закате карьеры в боксе.

Исходя из информации указанного издания, Усик заявлял — ему осталось вступить лишь в два боя, но такие планы не предусматривают возвращения в «крузервейт» (категория, занимающая нишу между полутяжелым и тяжелым весом).

Украинский абсолют косвенно подтвердил вышеописанные сведения, сообщив, что готов к бою с победителем поединка, который состоится 22 февраля (между британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером за пояс IBF).

Кроме того, Усик намекнул на предполагаемое участи в выставочном бою против Перейра:

Возможно, почему нет? Алекс этого хочет.

Ранее мы писали о том, что Анбер объяснил, почему Усику лучше избегать возвращения в «крузервейт».