Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт президента «Днепра» Валерия Кондратьева, форварда этого клуба Владимира Конева сняли с поезда, следующего в Латвию на матч нацсборной Украины, и доставили в ТЦК/СП города Луцк.

Исходя из слов Кондратьева, лучших игроки «Днепра», Владимир Конев и Даниил Сипало, забронированные от мобилизации Министерством молодежи и спорта Украины, отправились в Латвию для участия в отборочных встречах. Однако, по вышеописанной причине, Конев снят с поезда, и доставлен в ТЦК/СП в Луцке, якобы для выяснения обстоятельств.

Президент «Днепра» обратился к главе Минспорта Матвею Бидному, председателю «Национального Олимпийского комитета» Вадиму Гутцайту, генсеку «Федерации Баскетбола Украины» Владимиру Драбиковскому и президенту данной организации Михаилу Бродскому с просьбой поспособствовать урегулированию неоднозначной ситуации, и позволить Коневу продолжить защищать честь страны в международных соревнованиях.

Кондратьев провел параллель, указав на некоторую несправедливость — обычно футболистов нацсборной Украины и представителей других топ-клубов УПЛ не задерживают сотрудники ТЦК/СП.

Президент «Днепра» дополнил:

Ситуация с Владимиром Коневым решена и сейчас игрок направляется в Днепр. К сожалению, сыграть за нацсборную Украины в этом окне Владимир не сможет.

Ранее мы писали о том, как Спиваковский комментировал увольнение Тесли из «Полесья-Житомир».