Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт чемпиона WBA в первой средней весовой категории Теренса Кроуфорда (41-0/31 КО), в ничьей между американским коллегой по титулу WBA в легкой весовой категории Джервонтой Дэвисом (30-0-1/ 28 КО) и его соотечественником Ламонтом Роучем (25-1-2/10 КО), определенно есть победитель, действия которого не учли арбитры.

Исходя из слов Кроуфорда, Роучу удалось одолеть Джервонту, поскольку судьи проигнорировали и не засчитали нокдаун.

Чемпион в средней весовой категории полагает, что судейская коллегия попросту обокрала «этого парня» [Роуча], что является «безумием». В частности, Кроуфорд за всю свою карьеру в боксе никогда не видел, чтобы кто-то встал на колено [речь идет о Джервонте, якобы подскользнувшегося на «масле для волос»], а это не учли в качестве нокдауна.

Боксер резюмировал:

…Все забыли правила. Некоторые из вас [судей] должны пересмотреть бой Мейвезера против Эрнандеса, и увидеть, как Мейвезер вставал на колено из-за травмы руки — это было засчитано как нокдаун, хотя и не от удара.

Ранее мы писали о том, что WBO демонстрировала обновленную «десятку» лучших бойцов легкой весовой категории.