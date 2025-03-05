Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Athletic, от главного тренера турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью прозвучало заявление — он не против в ближайшем будущем поработать в чемпионате Шотландии с игроками «Селтик» или «Рейнджерс».

Исходя из слов португальского специалиста, он очарован футбольной атмосферой чемпионата Шотландии. Вопреки тому, что в спортивном сообществе говорят, что шотландская лига является чемпионатом двух команд, здесь кипят страсти, — «а страсть в футболе — это все для меня».

В частности, Моуринью провел параллель:

…Играть на пустых стадионах или там, где нет огня страсти, для меня не имеет смысла.

Португальский гуру футбола добавил, что «Селтик» и «Рейнджерс» довольно крупные клубы с немалым количеством эмоциональных болельщиков, и наставлять игроков эти команд станет «большой ответственностью», но воплощение идентичных ожиданий в жизнь вполне возможно.

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